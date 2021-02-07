Строительство трубопровода «Северный поток-2» продолжается в водах Дании. Сегодня там началась укладка труб.
Об этом сообщает Tass.ru.
Укладочное судно Fortuna завершила испытания перед началом укладки и приступила к процессу сегодня, 6 февраля. Подготовительные работы велись с 24 января.
В пятницу сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.
Напомним, Макрон выступил в поддержку строительства «Северного потока-2».
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