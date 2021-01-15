Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление ведомства.

Предыдущее решение регулятора не позволяло выполнять работы до конца мая.

Однако жалобы - например, со стороны экологических ассоциаций - могут приостановить работы в исключительной экономической зоне Германии, хоть это и будет временный эффект.

Такое одобрение стало необходимым, в том числе, из-за того, что швейцарская компания изъяла свои специальные корабли после угроз США санкциями в конце 2019 года.

После выхода Швейцарии из «Северного потока-2», проект должен был перейти на тип корабля, который содержится или перемещается другими судами. Разрешение, выданное сейчас, применяется к такому судна.

Такое судно, российская «Фортуна», вышло из порта Висмар в четверг и было в Балтийском море у Ростока в пятницу утром, сообщает корабельный радар shipfinder.com.

Напомним, 29 декабря 2020 года Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока-2», таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание «Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.