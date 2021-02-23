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Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении санкций против российского судна «Фортуна», привлеченного к строительству Nord Stream 2, а также его владельца, ООО «КВТ-РУС».

Об этом говорится на официальном сайте американского Минфина, передает Укринформ.

В сообщении уточняется, что санкции вводятся во исполнение Акта противодействия противникам Америки путем введения санкций (CAATSA), принятого в 2017 году, а также Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), утвержденного оборонным бюджетом США в 2020 году.

В списке санкций, в частности, обозначены судно «Фортуна» (UBDP8) под российским флагом, а также компания «КВТ-РУС», зарегистрированная в Москве.

Напомним, в начале февраля российская сторона заявила о возобновлении работ на недостроенном участке газопровода Nord Stream 2 в водах Дании. При этом было задействовано судно «Фортуна».

Сейчас завершено 94% работ по строительству трубопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией. Недостроенными остаются около 150 км. Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 года из-за принятого в США закона, который предусматривает санкции против компаний, привлеченных к проекту.

В начале 2021 года США приняли еще один законодательный акт, который предусматривает расширение санкций против участников Nord Stream 2. Его положения были вписаны в текущий закон об ассигнованиях на национальную оборону США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.
ForUm

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