Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Участок трубопровода может быть закончена в июне, поскольку оператор «Северного потока-2» в пятницу начинает испытания в датских водах.

Строительство газопровода длиной 1230 километров, который будет доставлять российский газ в Германию, было остановлено после санкций США в декабре 2019 года, когда было установлено все, кроме 160 километров, звенья. США, которые усилили ограничения, утверждают, что газопровод, принадлежащий подразделения ОАО «Газпром», дает Москве слишком много рычагов влияния на Европу.

Строительство 2,6-километрового участка в немецких водах было восстановлено и завершено в прошлом месяце на фоне рисков жестких ограничений США.

Согласно графику, обновления уже проложенных труб в водах Дании начнется во второй половине января, и новая операция по прокладке труб там начнется примерно в то же время.

Ожидается, что трубоукладочное судно «Фортуна» завершит работы в датских морях до середины последней недели мая, а затем работы будут идти в водах Германии, а строительство продлится до июня.

Хотя предполагаемая скорость укладки трубопроводов «Фортуной» составляет 0,4 километра в день, прокладка первой линии может занять больше времени.

При этом Немецкое морское и гидрографическое агентство все еще оценивает запрос «Северного потока-2» продвигаться вперед в работах в водах Германии.

Напомним, 29 декабря 2020 года Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока-2», таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание «Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.