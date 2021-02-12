Народный депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований заявление об уголовном правонарушении, совершенном Офисом президента, который скрывает пребывание в должности заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

«В заявлении прошу правоохранителей как можно быстрее открыть уголовное производство в отношении руководителя аппарата Офиса президента Украины Алексея Днипрова за препятствование деятельности народного депутата Украины», - написал он в Facebook.

«Ранее Офис Зеленского отмалчивался и не захотел отвечать на мой вопрос, «продолжает ли Татаров работать в Офисе президента?». Руководитель аппарата ОПУ тогда решил (или кто-то ему подсказал), что все завершится в его бессмысленных отписках. Но теперь придется отвечать за свои действия перед законом. Если Татаров остается заместителем руководителя офиса и отвечает за реформу правоохранительных органов, у него остается возможность влиять на следствие против него. Поэтому неудивительно, что прокуратура и другие структуры делают все возможное, чтобы развалить следствие», - резюмировал нардеп.

Как сообщал ForUm, 15 января НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд принял решение, согласно которому уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента должно быть возвращено в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

23 декабря 2020 заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42. До этого, 1 декабря, накануне сообщения заместителю руководителя Офиса президента о подозрении, генпрокурор тайно, не ставя в известность процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, что отсрочило сообщение о подозрении должностному лицу на 17 дней.

Напомним, антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.