Десятьох військових ТЦК на Одещині підозрюють у катуванні та незаконному утриманні людей

Десятьом військовослужбовцям одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Одещині оголосили підозру в незаконному позбавленні волі та катуванні громадян.

Про це 18 серпня повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, протягом кількох місяців військовослужбовці незаконно затримували людей, застосовували до них сльозогінний газ, били та силоміць доставляли до ТЦК.

В одному з випадків чоловіка, якого намагалися затримати, збили службовим автомобілем. В іншому епізоді затриманого душили, били, надягали на нього кайданки та під погрозами вимагали пароль від телефону.

Державне бюро розслідувань повідомило, що задокументувало загалом 15 таких епізодів. Наразі слідство встановило щонайменше вісьмох потерпілих.

Підозрюваних затримали та обрали їм запобіжні заходи.

Кравченко також зазначив, що семеро з десяти фігурантів були мобілізовані навесні 2025 року, після чого їх направили для проходження служби до одного з одеських ТЦК.

«Держава дала їм форму, повноваження і відповідальність. За версією слідства, ці повноваження вони використали для незаконного насильства над людьми», — заявив генпрокурор.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили про «абсолютну нетерпимість» до перевищення службових повноважень, насильства та порушення прав громадян.

У ТЦК зазначили, що процесуальні дії ДБР та Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону проводяться у взаємодії з керівництвом установи. Там також заявили про готовність сприяти слідству для встановлення всіх обставин.

Розслідування щодо можливих порушень у ТЦК тривають на тлі перевірок, які Міністерство оборони України анонсувало в червні після повідомлень про незаконне утримання та насильство щодо громадян.

11 серпня виконувач обов’язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе повідомив, що правоохоронці вже оголосили підозри 76 керівникам ТЦК різного рівня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація. На цьому тлі регулярно виникають конфлікти між працівниками ТЦК та цивільними, а також з’являються повідомлення про можливі зловживання та корупцію в системі військового комплектування.