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Нынешний замглавы ОП Олег Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Об этом в Facebook заявил экс-президент компании «Укрбуд», бывший депутат Максим Микитась.

«Локдаун коррупции так локдаун.

О Татарове. Я строил наш Укрбуд и сотни лучших строительных проектов Украины - и на роль фунта перед нашими инвесторами и общественностью не подписывался. Пусть отвечают те кто пустил Укрбуд под откос. Время затронуть и скрытую часть айсберга в истории с рейдерством Укрбуда.

Со вчерашнего дня на мейл [email protected] сыпятся запросы от СМИ. Юристы передали мне ворох распечаток и ответить письменно из камеры отдельно каждому изданию физически нереально. Поэтому, передаю для публикации ответы по ряду повторяющихся вопросов, тем более, что почти все запросы от медиа в последние сутки касались в основном одного - роли в истории с Укрбудом Олега Татарова. Буду краток. Несколько фактов:

- знакомство состоялось в 2011-2013 годах. Первые контакты его с Укрбудом имели место, когда он занимал должность зама ГСУ МВД Украины. Во время одного из наездов с обыском на «Укрбуд» были «изъяты» 300 тысяч долларов США. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым;

- после бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в Укрбуд обратились с просьбой трудоустроить его. «Сильный юрист для решения особых вопросов»;

- в Укрбуде он работал под началом директора Майбороды. Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню по нескольким рабочим вопросам и ситуациям. Его курировал в основном Майборода и они были близки;

- год назад в кризис Укрбуда его роль как специалиста «по схемам» была существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода «инвестора» именно в лице Федотенкова. Кто там у них был главным идеологом схем я точно не знаю;

- это он автор схем, составленных им меморандумов, по которым и увели Укрбуд. Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом». Укрбуд девелопмент переоформили на подставных лиц, но денег на достройку «новые хозяева» так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и что ещё важнее выгодополучателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно);

- не удержусь упомянуть, год назад при big распиле Укрбуда они с Майбородой не уставали «пылесосить» с укрбудовского пирога даже крошки... например, с осени»19 и по данный момент у жён Татарова и Майбороды совместный бизнес - обувные магазины. Изначально эта сеть была открыта моей женой и женой Майбороды, но год назад жена Татарова «зашла» на долю моей жены;

- или, посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК Укрбуда оформлено на него и его родственников, близкое окружение. «Покупка» как вы понимаете происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов;

- когда меня арестовали именно Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты и я быстро начал «тонуть» по всем фронтам;

- так недавно мне сообщили, что нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения Укрбуда, стоившую мне свободы и 30 млн гривен, Майборода тайком записал на видео как раз по идее Татарова, который и снабдил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от Укрбуда в СИЗО;

- особая его роль была и в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с Укрбудом. Но это уже другая, более обширная тема не для экспресс ответов.

По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии «Укрбуда» и бедам 13 тысяч семей его инвесторов.

P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочь.

(В первые в жизни прошу репост и помощи в распространении информации. Это и вопрос моей в СИЗО безопасности)», - заявил Микитась.
ForUm

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