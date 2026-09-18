В ОГП призупинили нові призначення прокурорів та проведуть аудит за останній рік

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що розпочне роботу із зустрічей із керівниками ключових напрямів Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур.

За його словами, під час зустрічей планують предметно обговорити проблемні напрями роботи, резонансні кримінальні провадження, кадрові питання та рішення, які не можна відкладати.

«Першочергово необхідно зустрітися з керівниками ключових напрямів ОГП та регіональних прокуратур, щоб предметно пройти проблемні напрями, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можуть відкладатися», – написав Ковальський у Facebook.

В Офісі генерального прокурора за підсумками зустрічі з керівництвом прокуратури також визначили кадрові питання, які потребують перевірки. Керівникам органів прокуратури доручили утриматися від ухвалення рішень щодо призначення прокурорів відповідно до перехідних положень закону «Про прокуратуру».

Водночас в ОГП проведуть аудит усіх призначень, здійснених на цій підставі протягом останнього року.

Окремо Ковальський заявив про завершення службових і кадрових процедур щодо працівників прокуратури в межах операції «Карфаген». Йдеться про розслідування щодо можливого сприяння незаконній діяльності шахрайських колцентрів з боку службовців ОГП.

Виконувач обов’язків генпрокурора також заявив, що прокуратура взаємодіятиме з Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «професійно і в межах закону».

«Кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень», – наголосив він.

Ковальський додав, що прокуратура не звинувачуватиме людей до встановлення їхньої вини у передбаченому законом порядку. Водночас, за його словами, посада прокурора не може бути підставою для захисту когось від відповідальності або створення особливих умов.

«Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини в передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови», – заявив Ковальський.

Він також наголосив, що зміна керівництва не зупиняє роботу Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур.

Володимир Зеленський 17 вересня поклав на Антона Ковальського виконання обов’язків генерального прокурора. Відповідний указ №946/2026 передбачає виконання ним обов’язків керівника прокуратури на час дії воєнного стану.

Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. До цього він працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року очолював Чернівецьку обласну прокуратуру.

На посаді виконувача обов’язків генпрокурора Ковальський змінив Руслана Кравченка, якого Зеленський звільнив 15 вересня.