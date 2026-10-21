Після втечі за кордон Кравченко задекларував будинок за 22,8 млн грн і мільйонні доходи родини

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко подав декларацію після звільнення, у якій уперше вказав орендований будинок у Козині Київської області вартістю 22,8 млн грн, земельну ділянку за 3,1 млн грн і газову електростанцію вартістю 1,1 млн грн.

На декларацію звернув увагу Центр протидії корупції (ЦПК).

«Бурхливу діяльність у соцмережах Кравченко припинив, але повідомити про свої статки не забув», — зазначили в організації.

Згідно з декларацією в реєстрі НАЗК, площа будинку становить 292,6 кв. м, а земельної ділянки під ним — 1056 кв. м. Кравченко вказав право користування будинком, який орендує його дружина Олександра. Власницею нерухомості є Олександра Лукашова.

Як зазначає ЦПК, раніше журналісти повідомляли, що будинок записаний на 73-річну жінку, яка незадовго до цього зареєструвала ФОП. Нерухомість також фігурувала в матеріалах розслідування, пов’язаного зі справою «Карфаген».

За даними ЦПК, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляв, що довірена особа Кравченка Сергій Кропива координував ремонт у будинку. У розмовах, які стали відомі в межах розслідування, йшлося про встановлення сигналізації, камер відеоспостереження та каміна.

Крім того, Кравченко задекларував право користування газовою електростанцією вартістю 1,1 млн грн. Вона належить агрофірмі «Світанок», де офіційно працює його дружина. За інформацією ЦПК, власниками підприємства є родина Засух, а його директором — депутат Київської обласної ради Олег Цаплієнко, обраний від ОПЗЖ.

У декларації Кравченко також вказав 1,364 млн грн заробітної плати за період із 1 січня до 21 вересня 2026 року. Доходи його дружини за цей період перевищили 5,4 млн грн.

Нагадаємо, 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку на тлі розслідування НАБУ та САП щодо можливого «кришування» кол-центрів.

14 вересня він повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні. Того дня, за даними джерел «Української правди», Кравченко залишив Україну. Спочатку видання повідомляло, що він виїхав службовим автомобілем, однак згодом уточнило, що кордон він перетнув на преміумтаксі через пункт пропуску «Шегині — Медика». В Офісі генерального прокурора заявили, що службового транспорту для цієї поїздки не використовували.

Виїзд відбувся після того, як Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та публічно звинуватив НАБУ і САП у неправомірних діях під час розслідування справ щодо працівників антикорупційних органів. Кравченко пояснював свою поїздку відрядженням до Парижа для зустрічей із міжнародними партнерами. 21 вересня його звільнили з органів прокуратури.

Окремий резонанс викликали виплати Кравченку за вересень. За даними NV, отриманими у відповіді Офісу генпрокурора, у вересні йому нарахували 440 тис. грн, із яких після відрахувань виплатили майже 340 тис. гривень, що в понад 100 разів більше за мінімальну пенсію в Україні. В ОГП пояснили, що сума включала виплати при звільненні.