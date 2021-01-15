Высший антикоррупционный суд постановил, что уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова является исключительной подследственностю НАБУ и САП и должно быть возвращено в Национальное бюро для дальнейшего расследования детективами.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, суд своим решением от 13 января 2021 обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ назад в НАБУ.

В решении судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, которые исследуется в рамках этого производства, является предоставление народным депутатом Украины неправомерной выгоды должностному лицу. Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст.369, совершенное народным депутатом Украины и, согласно ст.216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ.

«Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избеганию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом», - отмечается в сообщении.

Ограниченная подследственность предусмотрена для НАБУ и САП, определена законодателями как гарантия эффективного и беспристрастного досудебного расследования коррупционных преступлений, совершенных топ-чиновниками. Закон прямо запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

Директор Национального бюро по согласованию с и.о. руководителя САП обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства в порядке ст. 110, 216 УПК Украины и ст. 17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

Кроме того, директор НАБУ направил ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам Национального бюро, учитывая положения статьи 216 УПК Украины. Однако генпрокурор указанные решения не выполняет.

Напоминаем, 23 декабря 2020 заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42. До этого, 1 декабря, накануне сообщения заместителю руководителя Офиса президента о подозрении, генпрокурор тайно, не ставя в известность процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, что отсрочило сообщение о подозрении должностному лицу на 17 дней.

Напомним, антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.