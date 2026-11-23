Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав помилковим рішення не підтримати вступ України до НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті 2008 року. На його думку, якби Україна тоді отримала членство в НАТО, повномасштабної війни з Росією, ймовірно, вдалося б уникнути.

Про це Мерц заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє німецьке видання ZEIT.

«Цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути. Тепер ми бачимо, якою помилкою було тоді не підтримати пропозицію США», — зазначив канцлер, коментуючи рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року.

Така оцінка фактично суперечить позиції колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка свого часу виступала проти надання Україні та Грузії перспективи членства в Альянсі. Вона неодноразово захищала це рішення, пояснюючи, що Владімір Путін міг би вдатися до масштабної агресії проти України ще тоді, якби Київ отримав чітку перспективу вступу до НАТО.

Мерц також прокоментував позицію президента Франції Емманюеля Макрона, який вважає, що нині настав час обговорювати вступ України до Альянсу. Німецький канцлер назвав таку позицію логічною з огляду на обставини.

Водночас він наголосив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути максимально наближеними до зобов'язань союзників за п'ятою статтею Північноатлантичного договору. За словами Мерца, вони повинні фактично відповідати рівню гарантій, які передбачає членство в НАТО.