Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Украинской правде.

«В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПГ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу», - говорится в сообщении.

По словам Подоляка, это деланно для того, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы.

Он заявил, что озвученные публично предыдущие обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе задолго до назначения его на должность в государственной сфере. Подоляк рассказал, что Татаров будет защищаться как частное лицо.

Ранее сегодня Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове.

Антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.