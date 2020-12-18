Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Ему инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины сообщила пресс-служба САП.

О подозрении сообщено в порядке ст. 278 УПК Украины.

«Это уже третье подозрение по делу о предоставлении неправомерной выгоды за внесение недостоверных данных в оценочно-строительную экспертизу объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком», - отмечается в сообщении.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс «Аристократ», группа лиц, в том числе должностные лица Национальной гвардии Украины, по предварительному сговору приняла решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК «Аристократ» на недвижимое имущество в ЖК «Оберег» с целью завладения частью указанного имущества при обмене, что привело к потере активов на общую сумму 81 635 448,00 гривен.

В рамках расследования Нацполицией указанного факта, была назначена судебная оценочно-строительная экспертиза. Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с лицом, которое в то время оказывало ему юридические услуги, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанную экспертизу.

Тогда за «вознаграждение» в виде машиноместа заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз – с 81 млн гривен до 7 млн ​​гривен.

30 ноября 2020 заместителю директора ГНИЭКЦ сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). 1 декабря текущего года подозрение вручен бывшему нардепу. Ему дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта - ч. 3 ст. 369 УК Украины. Следствие продолжается.

Антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.