Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям.

«Распространяемые окружением главы НАБУ слухи о том, что я якобы причастен к преступлениям, а также о том, что меня якобы хотели задержать, не соответствуют действительности. Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией о работе руководства антикоррупционного органа. Сейчас работаю в штатном режиме», - заявил Татаров в комментарии LIGA.net.

Напомним, советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в работу Офиса генерального прокурора. По его словам, президент и Офис президента исповедуют «принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов» и «поддержат любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах». Подоляк назвал «выдумкой» информацию о совещании у президента, на которой Зеленский якобы поручил защищать Татарова.

28 ноября бывший чиновник Министерства внутренних дел при Януковиче, а ныне заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в интервью изданию «Закон и бизнес» заявил, что председатель НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти». В Офисе президента Украины сообщили, что заявление Татарова о НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства.

НАБУ расследует дело касается возможной причастности замглавы ОП Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

По данным бюро, вечером 1 декабря генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, сообщили в НАБУ.

Микитась обвинил замглавы ОП Олега Татарова в причастности к краху «Укрбуда».