Правительство и спецслужбы Канады изучают аудиозапись, на которой человек, идентифицированный как министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, рассуждает о возможности того, что гибель «Боинга» рейса PS752 не была случайностью.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CBC News.

Журналисты также прослушали запись частной беседы, которая имела место в первые месяцы после катастрофы PS752. Они попросили трех человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить все нюансы речи.

На записи человек, которого источники идентифицировали как Зарифа, отмечает, что существует «тысяча возможностей» объяснения катастрофы, включая намеренную атаку. По мнению говорящего, это не так уж и невероятно – атаку могли осуществить два-три «лазутчика».

При этом говорящий отмечает, что правда никогда не будет раскрыта на самых высоких уровнях руководства армии и страны.

«Они никогда не скажут ни нам, ни кому либо еще, потому что если сделают это – откроют определенные двери в оборонные системы страны», - поясняет он.

Специальный советник премьер-министра Канады по делу PS752 Ральф Гудейл, сказал журналистам, что правительство знает о записи. Канадские эксперты получили копию в ноябре для изучения. Спецслужбы сейчас оценивают подлинность записи.

Детали беседы и личности причастных к ней людей не раскрываются из-за опасений об их безопасности.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в комментарии журналистам отметил, что Киев впервые слышит об этой записи, хотя канадская полиция помогает Украине в проведении собственного расследования. По его словам, Украине следует изучить эти данные.

«Думаю, это еще одна причина не соглашаться на что-то меньшее, чем правда. Мы не хотим видеть козлов отпущения вместо настоящих преступников. Мы не хотим видеть, как правду скрывают за гостайной. Мы хотим докопаться до сути», - отметил он.

При этом он не исключил, что уничтожение самолета было намеренным актом.

«На этом этапе мы не можем исключать ничего», - заключил дипломат.

Как ранее сообщал ForUm, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

Иранское руководство заявило о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тыс. долларов.

31 декабря 2020 Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.