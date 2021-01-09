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Канада планирует основать стипендию в память о погибших в результате катастрофы самолета МАУ под Тегераном. Там в очередной раз подчеркнули, что стремятся к честному расследованию и привлечению Ирана к ответственности.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо к годовщине авиакатастрофы.

По словам политика, Канада прилагает все усилия, чтобы обеспечить выплату Ираном надлежащего возмещения родственникам жертв крушения рейса PS752.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы удостовериться в проведении детального, прозрачного и достоверного расследования причин этой трагедии, а также в привлечении Ирана к ответственности», — подчеркнул Трюдо.

Он рассказал, что в память о пассажирах рейса PS752 в Канаде основывают стипендию. Так хотят почтить погибших студентов, преподавателей и всех, кто связан с академическим образованием.

«Мы были неумолимы в поиске правды. Канада не согласится на что-либо другое, кроме всеобъемлющего и честного объяснения от иранского режима того, что именно произошло в тот день», — добавил Трюдо.

8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

Иранское руководство заявило о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тыс. долларов.

31 декабря 2020 Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.
ForUm

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