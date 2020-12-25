Обвиняемый в убийстве сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега в зале суда частично признал свою вину, сообщает Судебный репортер.

24 декабря 20202 прокурор объявил в суде обвинительный акт относительно Лаврегы, который, считается, убил ребенка по неосторожности, и Евгения Семенова, которого называют пособником преступления. Молодые люди 21 и 20 лет якобы покушались на жизнь отца - Вячеслава Соболева - но промахнулись и жертвой стал ребенок.

Прокурор утверждает, что юноши выполняли заказное убийство депутата Соболева с корыстных побуждений и действовали по указаниям лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Лаврега признал все обвинения, кроме покушения на Соболева, и порывался озвучить свою версию событий.

«Во-первых, я хочу извиниться. Я понимаю тяжесть случившегося. Так как я также является отцом (сын Лаврегы родился через полгода после трагедии, - ред.). Поэтому я просто хочу извиниться. Хочу, чтобы пострадавшие знали, если бы я имел хоть малейшую возможность все исправить, я обязательно бы ею воспользовался… Я глубоко раскаиваюсь в содеянном и готов нести ответственность. Относительно обвинительного акта - я признаю его не полностью. Думаю, не все сказанное в нем, является правдой», - сказал Лаврега.

Он утверждает, что не имел намерения убить или покалечить Соболева, а должен был его только напугать.

Русскоязычный Семенов родом из Одесской области. Он на год моложе Лаврегы и ему отводят роль пособника. Семенов говорит, что россиянин по национальности, но также воевал на Донбассе в украинской добровольческой армии. Свою вину Семенов не признает.

Как сообщал ForUm, 1 декабря 2019 года в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне. «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве.

Задержанным объявлено о подозрении. 4 декабря суд отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве Андрея Лаврегу.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО. Они познакомились в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

15 января Соболев пообещал 2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.