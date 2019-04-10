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Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году в Верховную Раду по спискам Объединения «Самопомич», объявили о намерении выйти из партии, сообщает пресс-служба политсилы.

Соболев уже подписал соответствующее заявление, а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции.

При этом оба депутата остаются членами фракции «Объединения «Самопомич» в Верховной Раде. Как поясной Соболев, депутаты от «Самопомочи» были избраны в парламент от разных сред и там «не скурвились, а приняли активное участие в создании законов для противодействия коррупции, признания России оккупантом, усиления местного самоуправления и распространения украинской культуры». «Мы обязанность отстаивать эти позиции до завершения полномочий, которые нам делегировали люди», - заявил Егор Соболев.

Ранее лидер партии Андрей Садовый сообщил о возможности выхода части народных депутатов из состава фракции.

 
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