Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве, сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, к раскрытию убийства трехлетнего мальчика были задействованы лучшие работники Центрального аппарата Национальной полиции и полиции Киева.

«Криминалисты работали вечер и всю ночь. Благодаря слаженным действиям полицейских удалось установить факты, которые позволили в кратчайшие сроки, уже сегодня утром, установить, откуда произошел выстрел. Также это помогло отбросить изначальные версии. Например, что киллер был в автомобиле. Определив траекторию пули, мы смогли установить, из какого дома была стрельба. И также после этого уже выйти на исполнителей преступления», - сообщил Клименко.

Глава ведомства добавил, что скрупулезная совместная работа всех полицейских позволила уже сегодня утром задержать двух подозреваемых.

«Эти люди обоснованно подозреваются в совершении преступления, которое квалифицируется по части 2 статьи 115 - умышленное убийство. Максимальный срок наказания – пожизненное заключение. Начальник полиции Киева вместе с оперативниками приехали с места изъятия оружия. Наши оперативники и следователи нашли оружие, из которого был осуществлен выстрел», - отметил председатель Нацполиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что, кроме оружия, изъят еще ряд вещественных доказательств.

«Это документы фальшивые и еще ряд доказательств, которые позволяют следователям с процессуальными руководителями из прокуратуры готовить материалы для подозрения. На этом работа не остановится, мы будем работать и дальше, чтобы найти заказчиков этого убийства», - отметил Крищенко.

Он добавил, что подозреваемые – две молодые особы, 18 и 19 лет. Задержали их в Киеве, но они не являются местными жителями. Сейчас с ними проводят необходимые следственные действия.

Клименко сообщил, что следствие рассматривает три версии нападения: «Это семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, а также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность гражданина. В то же время основой из них является финансово-хозяйственная деятельность отца убитого мальчика».

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне. «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.