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Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу. Об этом заявила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает «Украинская правда».

«Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога», – отметила она.

Заседание проходило в закрытом режиме. 

Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что «получает угрозы уже 4 года» и подозревает, кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын.

Как сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве. 

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.  «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве.

Задержанным объявлено о подозрении.
ForUm

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