Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне, сообщает «Обозреватель».

«И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным «Тихий» был бойцом батальона до 1 июня текущего года. «Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко», – сообщил командир.

«Невероятный парень, с которого, если бы не эта ситуация, надо было брать пример. Абсолютно контролируемый дисциплинированный парень. Если уж и с ним это случилось – начал стрелять в центре города, – то дела совсем плохи. У меня сейчас сердце кровью обливается», – признался «Червень».

По его словам, Семенов, уроженец Одесской области, был другом Лавреги. «Но лично я его не помню», – заметил командир.

Он добавил, что отсутствие статуса у добровольцев, возвращающихся с войны, отсутствие мероприятий по их социализации может толкать этих людей на преступления. «И это только начало», – убежден командир.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.