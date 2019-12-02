Полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», – говорится в сообщении.

О деталях задержания в полиции пообещали сообщить отдельно.

Как сообщает Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на территории Святошинского района полицейские нашли автомобиль Kia Cerato, который был в розыске при проведении оперативного плана «Сирена». Там же и удалось задержать двоих подозреваемых.

По данным «Обозревателя», задержанные уже признались в совершении преступления. «Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись», – сообщил источник издания.

«Они воевали в «Правом секторе», у комбата «Червня», – добавил источник.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.