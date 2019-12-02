также в разделеСтолица
Убийство ребенка в Киеве: задержаны стрелок и его сообщники 9
В Киеве горел детсад, есть жертвы 29
В центре Киева обстреляли авто депутата, погиб ребенок 88
Полиция открыла дело из-за подрыва отделения банка в Киеве 117
В центре Киева ограбили офис Национального союза журналистов 41
Суд обязал застройщика снести 4 этажа «дома-монстра» на Подоле 51
В Киеве появился ползающий фонарь 39
Глава комитета по коррупции при КГГА погорел на взятке 46
В Киеве задержали мошенников, обещавших мандат нардепа за €1,5 миллиона 19
В Киеве эвакуировали Центральный ж/д вокзал 29
В Киеве подорожает водоснабжение 33
АМКУ взялся за монополию Ощадбанка на «Карточку киевлянина» 32
На ж/д вокзале в Киеве открыли пункт обогрева 24
Вандалы расписали памятник Шолом-Алейхему свастикой 58
В киевской многоэтажке прогремел взрыв и начался пожар 34
Сегодня в работе киевского метро возможны изменения 11
В Киеве прошел Транс-марш: полиция задержала противников 174
На выходных киевское метро может работать с ограничениями 16

Полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», – говорится в сообщении.

О деталях задержания в полиции пообещали сообщить отдельно.

Как сообщает Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на территории Святошинского района полицейские нашли автомобиль Kia Cerato, который был в розыске при проведении оперативного плана «Сирена». Там же и удалось задержать двоих подозреваемых.

По данным «Обозревателя», задержанные уже признались в совершении преступления. «Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись», – сообщил источник издания.

«Они воевали в «Правом секторе», у комбата «Червня», – добавил источник.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6793 грн.
139
Теги