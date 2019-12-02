В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, неизвестный стрелял в мужчину, однако пуля попала в 3-летнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете «скорой» по дороге в больницу

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

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В городе ввели оперативный план «Сирена» для поиска автомобиля, на котором, предположительно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

