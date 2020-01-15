Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, обещает 2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.

«Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 млн грн», - сказал он на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что если такую информацию получит полиция, то эти два 2 млн грн будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды полиции.

Он выразил надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление (ГСУ) Нацполиции будет способствовать объективности расследования.

«На сегодняшний день есть стопроцентная информация, что два человека, причастные к убийству моего сына, гуляют по стране», - добавил Соболев.

При этом он добавил, что как минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.

Как сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне. «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве.

Задержанным объявлено о подозрении. 4 декабря суд отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве Андрея Лаврегу.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО. Они познакомились в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.