Рашистсткий лідер Владімір Путін заявив, що Росія не погодиться на повне або часткове припинення вогню у війні проти України. За його словами, Москва відмовляється від домовленостей про припинення ударів по морських об'єктах та енергетичній інфраструктурі після атак на Керченський міст.

Про це Путін заявив 19 листопада на окремій пресконференції за підсумками тристоронньої зустрічі лідерів Китаю, США та Росії в Шеньчжені.

За словами російського президента, він обговорював із членами Ради безпеки РФ можливість домовленостей про часткове припинення бойових дій. Зокрема, йшлося про запровадження режиму тиші на морі та взаємне утримання від ударів по енергетичних об'єктах.

«Але після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо», – заявив Путін.

Він назвав Керченський міст цивільним об'єктом, однак не згадав про систематичні російські атаки на мости в Києві, які російські військові здійснюють із 1 жовтня.

Окремо Путін заявив, що запросив представників Європейського Союзу до Москви. За його словами, Кремль хоче з'ясувати позицію європейської сторони, перш ніж вона зможе долучитися до переговорного формату за участю Росії, України та США.

Радіо Свобода звернулося до Європейської комісії та офісу президента Європейської ради Антоніу Кошти, щоб з'ясувати, чи отримували вони дипломатичними каналами таке запрошення та як оцінюють заяву Путіна.

Україна та Євросоюз наполягають, що припинення вогню має бути першим етапом на шляху до укладення мирної угоди. Такої позиції до зустрічі Дональда Трампа та Путіна в Анкориджі в серпні 2025 року дотримувався і президент США.

Москва, попри участь у переговорах за посередництва Вашингтона, відмовляється від припинення вогню як початкового кроку до миру. Росія також не відмовилася від максималістських територіальних вимог: Кремль наполягає на визнанні російськими не лише окупованих територій України, а й усіх чотирьох областей, які Москва незаконно внесла до своєї конституції.