Кембриджський словник обрав слово 2026 року. Ним стало англійське human («людський»). Такий вибір пов'язаний зі стрімким розвитком штучного інтелекту: на тлі поширення нейромереж люди дедалі більше цінують контент, товари та творчість, створені без допомоги машин, йдеться в повідомленні укладачів словника.

Слово human означає все, що стосується людей, на відміну від тварин, машин або богів. Однак із розвитком генеративного штучного інтелекту його використання набуло нового значення. Зокрема, дедалі частіше вживають вислови human-written («написаний людиною»), human-generated («створений людиною») та human-made («зроблений людиною»).

У Кембриджському словнику зазначають, що компанії все частіше наголошують на людському походженні своєї продукції та контенту, намагаючись відрізнити їх від результатів роботи нейромереж.

Для опису цієї тенденції навіть з'явився термін human premium. Він означає додаткову цінність, яку споживачі надають результатам людської праці, творчості та досвіду.

Головний редактор Кембриджського словника Колін Макінтош пояснив, що протягом року штучний інтелект настільки глибоко проник у повсякденне життя, що люди почали переосмислювати значення людського чинника.

За його словами, 2026 рік став періодом відновлення інтересу до всього створеного людьми. Цю тенденцію підтверджують аналіз мовних даних, інтернет-трендів і пошукових запитів.

Які ще слова претендували на звання слова року

Окрім human, укладачі словника розглядали ще чотири слова, які відображають зміни в технологіях, культурі та повсякденному житті:

- Analogue («аналоговий») — діяльність без цифрових технологій, наприклад читання друкованих книжок або прослуховування вінілових платівок.

- Agent («агент») — у контексті ШІ система, здатна самостійно виконувати складні завдання та ухвалювати рішення.

- Wholesome («корисний», «здоровий») — те, що позитивно впливає на фізичне або емоційне здоров'я.

- Chic («стильний», «модний») — слово, яке в соцмережах також використовують для опису приємних моментів життя, навіть якщо вони далекі від ідеалу.

Як повідомляло раніше ForUa, названо найпопулярніше слово року 2026 року.