Українська важкоатлетка Каміла Конотоп отримала тимчасову дискваліфікацію після позитивного результату допінг-проби. У її зразку виявили дві заборонені речовини з групи анаболічних стероїдів, повідомляє Міжнародне агентство з допінг-тестування (ITA).

За даними ITA, пробу в 25-річної спортсменки відібрали 7 вересня 2026 року під час позазмагального контролю.

Лабораторний аналіз виявив екзогенний тестостерон та адіол(и). Обидві речовини належать до класу анаболічних андрогенних стероїдів і внесені до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Ці речовини заборонені як під час змагань, так і поза ними. Вони можуть сприяти збільшенню м'язової маси та сили.

Щодо Конотоп запровадили обов'язкове тимчасове відсторонення відповідно до антидопінгових правил Міжнародної федерації важкої атлетики.

Спортсменка має право вимагати аналізу проби Б. Якщо повторне дослідження підтвердить результати проби А або Конотоп не звернеться із запитом на такий аналіз, справу розглядатимуть як підтверджене порушення антидопінгових правил. Водночас українка зможе надати свої пояснення. Також вона має право оскаржити тимчасове відсторонення та вимагати його скасування.

Довідка: Каміла Конотоп — одна з найтитулованіших українських важкоатлеток. У квітні 2026 року вона вчетверте стала абсолютною чемпіонкою Європи. Крім того, спортсменка здобула срібло чемпіонату світу 2023 року та виступала на двох Олімпійських іграх — у Токіо-2020 та Парижі-2024.

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