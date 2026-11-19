Національний банк України встановив на четвер, 19 листопада, офіційний курс долара на рівні 45,20 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 14 копійок.

Зміцнилася гривня і щодо євро. Офіційний курс європейської валюти знизився на 29 копійок – до 49,57 грн за євро.

За даними НБУ, обидві іноземні валюти продемонстрували зниження щодо гривні.

На міжбанківському валютному ринку котирування становили:

- долар – 45,11/45,16 грн;

- євро – 49,50/49,54 грн.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.