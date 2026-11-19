Американські спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили Росію та Україну, що нинішній раунд мирних переговорів може стати останньою реальною можливістю досягти домовленостей до зміни політичного балансу сил у США. У Вашингтоні побоюються, що посилення позицій демократів у Конгресі може ускладнити переговорний процес і змінити підхід американської адміністрації до війни, повідомляє Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією видання, у Вашингтоні вважають, що переговорні позиції Москви можуть ослабнути, якщо демократи наблизяться до контролю над Конгресом США. Це здатне відкрити шлях до нових двопартійних ініціатив щодо збільшення військової та фінансової допомоги Україні, а також посилити контроль законодавців за діями адміністрації Дональда Трампа.

Крім того, американські переговорники можуть зіткнутися зі слуханнями та розслідуваннями в Конгресі, що обмежить можливості Білого дому для маневру. Тому Кремлю дають зрозуміти: нинішні умови переговорів можуть не зберегтися надовго, а разом із ними Росія ризикує втратити шанс домогтися поступок від Вашингтона.

Такий підхід сформувався після того, як у вересні Москва відмовилася від запланованих на початок жовтня тристоронніх переговорів, пославшись на авіаудари 20 вересня. Водночас Росія посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру, що в Києві розцінили як небажання Москви вести переговори до весни.

Після цього американські посланці почали переконувати Кремль скористатися можливістю домовитися, поки нинішня адміністрація США має достатньо простору для маневру. За оцінкою видання, це допомогло повернути Росію за стіл переговорів.

Президент Володимир Зеленський 11 листопада також говорив про наявність «вікна можливостей» для досягнення результатів до 2027 року.

Водночас у Москві, за словами співрозмовників видання, вважають, що мають перевагу завдяки продовженню ударів по українській енергосистемі та нестачі в України перехоплювачів для боротьби з балістичними ракетами.

Головною вимогою Кремля залишаються території. Росія відкидає ідею припинення вогню та наполягає на передачі їй неокупованих частин Донецької й Луганської областей. Російські представники заявили американській стороні, що Москва планує захопити ці території військовим шляхом незалежно від результатів переговорів.

Паралельно команда Трампа веде два переговорні процеси: щодо завершення війни в Україні та формування нової архітектури безпеки між Росією і Європою. За словами українського посадовця, просування на європейському безпековому напрямку можливе лише після укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Під час переговорів в Абу-Дабі 10–11 листопада російська делегація прибула з жорсткими інструкціями. За словами українських співрозмовників видання, Москва практично не виявляла зацікавленості в енергетичному перемир'ї чи деескалації, зосередившись натомість на новій угоді про безпеку з Європою.

«Вони й далі говорять про Донбас, але на додачу з'явилася нова історія про європейську архітектуру безпеки», — підсумував український високопосадовець.

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