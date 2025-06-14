За українців помстився Ізраїль: через п'ять років убито Аміра Алі Хаджизаде

Інцидент зі збиттям Boeing 737‑800 рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» під Тегераном безпосередньо пов’язаний із командувачем Аерокосмічних сил КВІР (IRGC) Аміром Алі Хаджизаде.

Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер вважає вбивство Аміра Алі Хаджизаде, внаслідок учорашнього удару по Ірану, своєрідним актом відплати за безневинні жертви іранського режиму.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року під час високої бойової готовности, незабаром після ракетного удару Ірану по базам США в Іраку, охоронна система КВІР помилково класифікувала пасажирський літак як крилату ракету.

Іранське командування під проводом Амір Алі Хаджизаде протягом трьох днів заперечувало факт збиття пасажирського літака (на фото), перш ніж остаточно визнати це.

Протягом трьох днів офіційні представники Ірану запевняли, що це був технічний збій або нещасний випадок — навіть від президента Рухані цю інформацію начебто ретельно приховували.

11 січня 2020 — КВІР офіційно підтвердили, що літак збито з двох зенітних ракет через людську помилку. Хаджизаде відкрито взяв «повну відповідальність», заявивши, що дізнався про причину «відразу вранці 8‑го» і поінформував вищі керівні структури, але відповідь затрималася через «карантин» інформації в Генеральному штабі КВІР.

В інтерв’ю Хаджизаде пояснив, що затримка у визнанні сталася для «захисту національної безпеки» — побоюючись підірвати довіру до системи ППО .

Сам Амір Алі Хаджизаде, який обіймав посаду командувача Аерокосмічних сил КВІР, згодом публічно визнав «повну відповідальність» за збиття літака і пояснив: «Оператор відділення діяв самостійно, в умовах збоїв у зв’язку, помилково ідентифікував Boeing як ракету, у нього було лише 10 секунд для рішення» .

Хаджизаде також визнав, що не просили закрити повітряний простір, хоча були відповідні прохання, і висловив жаль: «Я бажав померти, аніж бути свідком такої трагедії» .

Сукупність фактів чітко демонструє: як головний командир Аерокосмічних сил КВІР Амір Алі Хаджизаде у прямому сенсі взяв відповідальність за інцидент. Незважаючи на те, що жодних відставок чи серйозних військових покарань щодо нього публічно не оголошували, саме він повідомляв про причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, що збиття Boeing 737 під Тегераном — авіакатастрофа, що сталася 8 січня 2020 року, о 6:14 за іранським часом. Літак Boeing 737-800 належав авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Загинули усі, хто перебував на борту: 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. Серед пасажирів було 24 неповнолітніх, з них 19 дітей до 12 років. Найменша дитина — 2018 року народження.

В українському МЗС підкреслюють, що Іран "є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами".

"Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними. У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів – Росії, Ірану та Північної Кореї", – йдеться в заяві дипломатичної служби.

На тлі погіршення ситуації МЗС закликало українців утриматися від поїздок до держав регіону – зокрема Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії – до стабілізації ситуації.