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Осужденный за сокрытие преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу.

Эту информацию подтвердил адвокат фигуранта Владимир Сергет, переадет hromadske.

Ранее Игорь Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу относительно вероятных заказчика и организатора преступления — Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко).

В то же время Игорь Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям — создание преступной организации в Херсонской области и угон транспортных средств. Адвокат Павловского отметил, что 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, который не был продлен прокуратурой. В то же время в Офисе генерального прокурора не прокомментировали эту информацию.

Также на свободе оказался водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, который проходил подозреваемым по делу о похищении транспортных средств. Он заключил сделку со следствием. Об этом свидетельствует решение суда.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского. 

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку. Договоренность о нападении происходила во дворе Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему  изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

В январе 2020 суд арестовал Павловского. Он признал свою вину.

Павловский в суде заявил, что другой подозреваемый Алексей Левин называл заказчиком нападения главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

16 октября суд признал Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год
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