также в разделеОбщество
Кремль попросил ОБСЕ защитить телеканалы Медведчука: в Украину едет «проверка» 4
Восстановленный ОПЗЖ знак «дружбы с русским народом» уже разбили 13
СБУ заявила о разоблачении новой сети пророссийских интернет-агентов 10
Что надо знать о путешествиях за границу: отвечает МИД 12
Украина готовится к вспышке COVID из-за штамма «Дельта» 13
«Готовьте ведра»: Синоптик предупредила о смене погоды в Украине 44
В Харьковском горсовете «наварили» 5 млн на питании детей 11
В центрах массовой вакцинации начали использовать Pfizer 20
Валютные мошенники обманули киевлянина на $46 тысяч и наехали на полицейкого 12
В Украине начались международные учения «Казацкая Булава» 12
Собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости 12
На Херсонщине запретили препарат, из-за которого гибли птицы 17
На Донбассе с начала суток «тишина» 12
Военные установили рекорд с флагом в Мариуполе 18
В Украине – 174 новых случая COVID-19 39
Силовики проверили заправки Glusco по всей Украине 25
В Украине высокий уровень пожарной опасности: список регионов 17
В оккупированном Крыму рекордный всплеск COVID-19 19

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 млн грн экс-заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому по делу о поставках военной техники низкого качества.

«12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн грн», - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на в Государственное бюро расследований (ГБР).

В Бюро подчеркнули, что таким образом Печерский райсуд избрал меру пресечения уже четырем подозреваемым по делу о продаже некачественной военной техники Вооруженным силам Украины.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников «Кузни на Рыбальском» (Киев) и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.

«Глава правления «Кузня на Рыбальском» подговорил замминистра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО», - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

Кроме того, по данным ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства «Богдан Моторс», которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Как стало известно агентству из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
41
Теги