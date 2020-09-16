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Фигурант по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины. Это произошло на заседании Приморского районного суда Одессы 16 сентября, сообщает УНИАН.

Павловского обвиняют в сокрытии преступления. Если его соглашение с судом утвердят, подозреваемый получит более мягкое наказание. «Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания», – сказал он.

Ранее сегодня Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании виновности.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского. 

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку. Договоренность о нападении происходила во дворе Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему  изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

В январе 2020 суд арестовал Павловского.
ForUm

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