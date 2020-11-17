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Мэры городов никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно не в сфере их компетенции.

Так министр Кабинета Министров Олег Немчинов прокомментировал в интервью  РБК-Украина отказ городских руководителей усиливать карантин в выходные.

«Если они будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина», - заявил он.

По словам Немчинова, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном. 

В Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки – 11 968.
ForUm

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