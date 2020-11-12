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Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине выходного дня. Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю: локдаун на выходные - абсурд», - написал он.

По словам Садового, за субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода.

«И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери?» - отметил Садовый.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел карантин выходного дня
ForUm

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