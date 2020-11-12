Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня, сообщает пресс-служба Черкасского горсовета.

«Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться», – отметил он.

По мнению Бондаренко, карантин выходного дня неуместен для таких небольших городов, как Черкассы. «В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем у маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес. Поэтому подчеркиваю: введение карантина выходного дня - это большая ошибка», - отмечает Анатолий Бондаренко.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел карантин выходного дня.

Во Львове заявили, что не будут вводить карантин выходного дня.

В Ривном также решили не вводить карантин выходного дня.