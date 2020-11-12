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В Одессе не планируют вводить карантин выходного дня, заявил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тихановский.

«По состоянию на сегодняшний день на территории Одессы сохраняется «оранжевый» уровень эпидемиологической опасности и распространения острой респираторной болезни COVID-19. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений относительно введения карантина выходного дня», - сказал он.

«Одесса продолжает находиться в «оранжевой» зоне и соблюдать все предусмотренные данным уровнем эпидопасности карантинные меры. А именно: обязательно носить маски и пользоваться дезинфекторами в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию», - пояснил он, передает Интерфакс-Украина.

В ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
ForUm

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