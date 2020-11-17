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В Украине за сутки зафиксировано 11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1610 человек; летальных случаев - 159; выздоровели – 6786 человек.

За все время пандемии в Украине заболели- 557657 человек; выздоровели 250983; летальных случаев - 9856;

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
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