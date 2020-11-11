В связи со сложной эпидемической ситуацией в Украине ввели карантин выходного дня.

Соответствующее решение приняли во время заседания Кабинета Министров в среду, 11 ноября, передает УНИАН.

«Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действуют в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

На территории страны в период действия карантина будет запрещено:

проведение всех массовых культурных, концертных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек;

деятельность театров и кинотеатров, заполненностью кинозалов или залов более 50% мест;

деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м.;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве больше, чем количество мест для сиденья предусмотренное технической характеристикой;

проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов;

деятельность предприятий общественного питания, ресторанов, кафе запрещается работа после 22.00 до 07.00, кроме заказов на вынос и адресной доставки;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения и больше 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему в маске;

деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, в которых не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра.

В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что длительность карантина будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.