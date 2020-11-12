В Ривном решили не вводить карантин выходного дня в ближайший уикэнд. Об этом заявил мэр города Владимир Хомко, сообщает местное издание 7 днів.

«Прежде всего ждем сегодня селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже будем принимать решение по этому поводу», - сказал он.

Отмечается, что в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ривном вводить не будут, поскольку городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая вносит изменения в режим карантина, будет заседать по этому поводу лишь 16 ноября.

Вчера в Ровно несколько десятков предпринимателей протестовали под стенами Ровенской ОГА против введения карантина выходного дня, который считают критическим для своего бизнеса.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел карантин выходного дня.

Во Львове заявили, что не будут вводить карантин выходного дня.