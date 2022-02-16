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15 февраля на внеочередном заседании Кабинет Министров принял решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро.

Так, комиссия будет состоять из шести человек, имеющих «многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов».

В состав комиссии вошли:

  • Карен Гринавей;
  • Драго Кос (член комиссии по избранию главы САП);
  • Николай Кучерявенко;
  • Кирилл Легких;
  • Повилас Малакаускас;
  • Алексей Савчук;

Кабмин отмечает, что проведение открытого и прозрачного конкурса является важной частью формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин ранее заявлял, что Кабмин хотел принять комиссию только с 5 членами, без Драго Коса.

Шабунин считает, что президент Владимир Зеленский хочет просрочить решение правительства о формировании конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ.

Руководитель ЦПК считает, что команда Зеленского попытается затянуть конкурс по избранию директора НАБУ, который долен пройти весной 2022 года, по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя САП.

В начале февраля другая конкурсная комиссия, по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса, хотя победитель давно определен.
ForUm

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