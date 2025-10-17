У Києві оголошено карантин

У столиці введено карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у лисиці, виявлений на території Голосіївського району. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Епізоотичним вогнищем інфекції визнано територію будинку відпочинку «Конча Заспа», що розташований за адресою Столичне шосе, 24.

Обмеження, пов'язані з карантином, діють на території самого будинку відпочинку, а також поширюються на прилеглу зону в радіусі 10 кілометрів від вогнища інфекції.

Смертельна небезпека

Сказ є особливо небезпечною хворобою, яка може мати летальні наслідки для людини та тварин. Варто пам'ятати, що інфекція передається не лише безпосереднім укусом хворої тварини, але й через потрапляння її слини на пошкоджену шкіру або слизові оболонки.

Держпродспоживслужба закликає мешканців та гостей столиці бути максимально обережними та уникати контакту з дикими, а також безпритульними тваринами, особливо якщо вони поводяться незвично. Власникам домашніх улюбленців нагадують про необхідність дотримання графіку обов'язкових щеплень проти сказу.

У разі будь-якого контакту з потенційно хворою твариною або укусу, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

