Одеські школи закривають на карантин: ГРВІ та COVID-19 масово вражають дітей

Через високий рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та зростання кількості випадків COVID-19, низка освітніх закладів Одеської області тимчасово призупинила очне навчання. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.
Масовий перехід на "дистанційку"
У зв'язку з підвищеною захворюваністю на ГРВІ, заклади освіти в кількох територіальних громадах були вимушені перейти на тимчасове дистанційне навчання. Це стосується:
-
Одеської міської ради;
-
Кілійської та Ренійської міських громад Ізмаїльського району;
-
Миколаївської та Лиманської селищних рад;
-
Шабівської сільської ради.
Статистика ГРВІ: Діти складають 68% від усіх хворих
Незважаючи на те, що за минулий тиждень в Одеській області спостерігалося загальне зниження захворюваності на ГРВІ на 4,8% (що на 33,8% нижче епідемічного порогу), ситуація залишається напруженою саме серед молоді:
-
Діти становлять до 68% від усіх захворілих.
-
Найбільш ураженою є вікова група 5-14 років (55% серед усіх хворих дітей).
-
Захворюваність серед дітей знизилася на 7,1%, проте серед дорослих відмічалося зростання на 5%.
-
До стаціонарів госпіталізовано 208 хворих (на 10% менше, ніж попереднього тижня), при цьому 65% госпіталізованих – це діти.
Зростання частки COVID-19 та циркуляція вірусів
У структурі загальної захворюваності на ГРВІ зростає частка COVID-19, яка склала 3% із зростанням на 8,2%.
-
На COVID-19 переважно хворіли дорослі (до 62%), з яких найбільш ураженою віковою групою була 30-64 роки (70%).
-
За даними вірусологічних досліджень, зараз циркулюють віруси не грипозної етіології, зокрема SARS CoV-2 та риновіруси.
Епідеміологічна ситуація по інших інфекціях
На тлі респіраторних інфекцій в області реєструються й інші загрози:
-
Гострі кишкові інфекції (ГКІ): Захворюваність знизилась на 8% за рахунок дитячого населення (зниження на 19%), однак серед дорослих відмічено зростання на 5 випадків. 53% захворілих – діти (з них 39% – вікова група 1-4 роки). Переважна більшість випадків пов'язана із вживанням готових домашніх страв із порушенням технології приготування та зберігання.
-
Вірусний гепатит А: Випадки не реєструвались за звітний період, проте з початку року підтверджено 4 випадки серед дорослих.
-
Рідкісні випадки: Зареєстровано 1 випадок підозри на лептоспіроз (Одеський район) та 2 випадки підозри на хворобу Лайма (Одеський та Подільський райони, дорослі).
-
Сказ: З початку року лабораторно підтверджено 217 випадків сказу серед тварин по всій області. За звітний період 60 осіб звернулися по медичну допомогу після укусів тваринами.
