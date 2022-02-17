Все, кто любит путешествовать точно знают, как можно экономить, покупая тур в Турцию. Для этого они используют раннее бронирование, “охотятся” за горящими турами. Но главный секрет качественного отдыха по доступной цене — новые отели. С учетом, что туристический бизнес составляет в Турции весомую долю экономики, неудивительно, что ежегодно открываются новые места отдыха. Поэтому стоит узнать первым, где можно отдохнуть в отличных условиях по доступным ценам.
Почему стоит искать новые отели?
Выгода предложения заключается в том, что новые отели еще неизвестны. Поэтому владельцы предлагают лучшие условия, чтобы завоевать хорошую репутацию, положительные отзывы и, конечно, постоянных клиентов. Этим объясняется более низкая стоимость, чем в других местах, уже хорошо известных нашим путешественникам. Кроме этого, вместе с экономией вы получаете еще ряд несомненных преимуществ.
- Все чистое, новое. Согласитесь — самая приятная часть. Внутри еще ощущается легкий аромат свежего ремонта, простыни, полотенца сверкают чистотой, на мебели нет трещин, сколов, царапин и прочих следов пребывания постояльцев.
- Сервис. Отзывы туристов, которые исследуют новые отели первыми в один голос утверждают именно в первый год он всегда лучше, чем во все последующие. Причина та же: желание привлечь как можно больше постоянных клиентов. Поэтому весь персонал мотивирован сделать ваш отдых максимально комфортным.
Впрочем, следует отметить некоторые минуса пребывания в новых отелях Турции.
- Важно убедиться что отделочные и строительные работы в отеле, на его территории завершены: есть риск провести отпуск под “музыкальное сопровождение” дрелей и перфораторов.
- Не всегда красочные фото номеров соответствуют действительности. Владельцы просто не успевают сделать фото всех номеров, выкладывают только лучшие.
- Иногда анонс нового отеля является ничем иным, как капитальным ремонтом уже давно всем известного по прошлым сезонам. Этот момент важно уточнить, чтобы после не разочароваться.
Обзор новых отелей в Турции 2022
Впрочем, перечисленные недостатки часто касаются отелей 3-4 звезды. Если выбираете 5 звезд, принадлежащей известной сети, то разочарование вас вряд ли настигнет: здесь делают все возможное чтобы вы отдохнули и получили максимум удовольствия. На какие их них стоит обратить внимание, разбираем в подробном обзоре.
Liberty Fabay 5*
Расположен на побережье Эгейского моря, неподалеку от Фетхие. Его “изюминка”— огромный бассейн площадью 1500 квадратных метров с водными горками детским бассейном. Кроме того есть бассейны лагуны, релакс бассейн. Просторные номера, площадью от 30 до 50 метров оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха: спутниковое ТВ, чайные принадлежности, сейф, мини-бар.
Blue Marlin Deluxe Spa & Resort 5*
Находится нескольких километрах от Аланьи, в поселке Конаклы. Здесь стоит отметить два бассейна с подогревом: детский и взрослый. Отличные условия для тех, кто отдыхает в начале и конце сезона когда море становится прохладным для купания.
Питание “all inclusive” дополняется приятным бонусом для тех, кто отдыхает дольше семи дней: постояльцы могут бесплатно заказывать блюда в Прибрежном и Средиземноморском ресторанах a-la-carte. Территория увита зеленью, во всех 165-ти номера есть балконы.
Victory Be Mine Hotel 5*
Находится в курортном поселке Чолаклы. В нем привлекает уютная атмосфера, набор развлечений на любой вкус, тщательно продуманная инфраструктура. Песчаный пляж находится всего в 700 метров от отеля. Попасть на него можно пешком или на бесплатном автобусе: он отвозит постояльцев каждые 15 минут.
Sorgun Akadia Luxury Premium 5*
Удивительный отель премиум класса находится в окружении озера Титреенгёль, рекой Манавгат и Средиземного моря. Идеальное место, чтобы отдохнуть душой и телом. Ориентирован на релакс, спа-процедуры, здоровый образ жизни. Располагает отдельной зоной для детей, расположенной таким образом, чтобы их шумные игры не мешали другим.
На территории построено 5 бассейнов, в том числе для релакса и с подогревом. Насладиться вкусными блюдами можно в кафе, двух ресторанах. Также есть замечательное кафе и пять баров. Пляж находится в пешей доступности.
Mylome Luxury Hotel & Resort 5*
Успех первого отеля позволил неподалеку от него открыть второй Mylome Luxury Hotel & Resort 5*. Его особенность — эко стиль. Роскошный субтропический сад — настоящее наслаждение для глаз. Он располагает к неспешным прогулкам. Для любителей активного отдыха есть современный аквапарк, теннисный корт, футбольное поле, фитнес-центр.
Попробовать отменную кухню можно в пяти ресторанах, закусочных, бистро, кондитерской. В барах подают импортный алкоголь. Вечером можно от души повеселиться в ночном клубе.
Leaf Port Hotel 5*
В микрорайоне Лиман в районе Коньяалты, Анталия гостеприимно встретит Leaf Port Hotel 5*. Это особенное расположение позволяет гостям посещать океанариум, пешком ходить на пляж (450 м от гостиницы), наслаждаться шоппингом в крупном торговом центре. В числе “фишек” - бесплатная доставка еды в номер.
Kaya Palazzo Resort & Residence Le Chic Bodrum 5*
Район, в котором он расположен, высоко ценят туристы: здесь неподалеку есть замечательный яхт-клуб, пляж находится всего в 750 м, а с другой стороны расположились торговые центры и магазины для шоппинга. На территории есть бассейны, анимация, рестораны, бары, кафе. В номерах приятно радует современное оснащение, большие телевизоры с плоским экраном.
Maxeria Blue Didyma 5*
Хотите отдохнуть по королевски? Смело выбирайте Maxeria Blue Didyma 5*. Здание построено в виде дворца в Средиземноморском стиле. Он расположен в самом центре Эгейского побережья. В ресторанах и закусочных можно попробовать разнообразные блюда — от фастфуда до классической турецкой и итальянской кухни. Дополнительно предоставляется возможность заказать индивидуальное меню и обслуживание.
Arnor De Luxe Hotel & Spa 5*
Обслуживание по системе “ультра олл инклюзив”, несомненно, привлечет ваше внимание. Набор развлечений достаточно стандартный для турецкой “пятерочки” два бассейна, в том числе крытый, с подогревом, рестораны, водные горки, спа-центр. Учитывая ограниченную территорию, владельцы сделали ставку на тщательную планировку, элегантную обстановку в номерах и ресторанах.
Diamond De Luxe Hotel & Spa 5*
Его можно охарактеризовать одним словом: простор. Достаточно обширная территория, большие номера (до 65 метров), возможность отдыхать большой семьей. Цена и качество в лучшем соотношении! Питание “все включено”, бассейны фитнес и спа-центры позволят полноценно восстановиться душой и телом.
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