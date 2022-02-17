Все, кто любит путешествовать точно знают, как можно экономить, покупая тур в Турцию. Для этого они используют раннее бронирование, “охотятся” за горящими турами. Но главный секрет качественного отдыха по доступной цене — новые отели. С учетом, что туристический бизнес составляет в Турции весомую долю экономики, неудивительно, что ежегодно открываются новые места отдыха. Поэтому стоит узнать первым, где можно отдохнуть в отличных условиях по доступным ценам.

Почему стоит искать новые отели?

Выгода предложения заключается в том, что новые отели еще неизвестны. Поэтому владельцы предлагают лучшие условия, чтобы завоевать хорошую репутацию, положительные отзывы и, конечно, постоянных клиентов. Этим объясняется более низкая стоимость, чем в других местах, уже хорошо известных нашим путешественникам. Кроме этого, вместе с экономией вы получаете еще ряд несомненных преимуществ.

Все чистое, новое. Согласитесь — самая приятная часть. Внутри еще ощущается легкий аромат свежего ремонта, простыни, полотенца сверкают чистотой, на мебели нет трещин, сколов, царапин и прочих следов пребывания постояльцев. Сервис. Отзывы туристов, которые исследуют новые отели первыми в один голос утверждают именно в первый год он всегда лучше, чем во все последующие. Причина та же: желание привлечь как можно больше постоянных клиентов. Поэтому весь персонал мотивирован сделать ваш отдых максимально комфортным.

Впрочем, следует отметить некоторые минуса пребывания в новых отелях Турции.

Важно убедиться что отделочные и строительные работы в отеле, на его территории завершены: есть риск провести отпуск под “музыкальное сопровождение” дрелей и перфораторов. Не всегда красочные фото номеров соответствуют действительности. Владельцы просто не успевают сделать фото всех номеров, выкладывают только лучшие. Иногда анонс нового отеля является ничем иным, как капитальным ремонтом уже давно всем известного по прошлым сезонам. Этот момент важно уточнить, чтобы после не разочароваться.



Обзор новых отелей в Турции 2022

Впрочем, перечисленные недостатки часто касаются отелей 3-4 звезды. Если выбираете 5 звезд, принадлежащей известной сети, то разочарование вас вряд ли настигнет: здесь делают все возможное чтобы вы отдохнули и получили максимум удовольствия. На какие их них стоит обратить внимание, разбираем в подробном обзоре.

Liberty Fabay 5*

Расположен на побережье Эгейского моря, неподалеку от Фетхие. Его “изюминка”— огромный бассейн площадью 1500 квадратных метров с водными горками детским бассейном. Кроме того есть бассейны лагуны, релакс бассейн. Просторные номера, площадью от 30 до 50 метров оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха: спутниковое ТВ, чайные принадлежности, сейф, мини-бар.

Blue Marlin Deluxe Spa & Resort 5*

Находится нескольких километрах от Аланьи, в поселке Конаклы. Здесь стоит отметить два бассейна с подогревом: детский и взрослый. Отличные условия для тех, кто отдыхает в начале и конце сезона когда море становится прохладным для купания.

Питание “all inclusive” дополняется приятным бонусом для тех, кто отдыхает дольше семи дней: постояльцы могут бесплатно заказывать блюда в Прибрежном и Средиземноморском ресторанах a-la-carte. Территория увита зеленью, во всех 165-ти номера есть балконы.

Victory Be Mine Hotel 5*

Находится в курортном поселке Чолаклы. В нем привлекает уютная атмосфера, набор развлечений на любой вкус, тщательно продуманная инфраструктура. Песчаный пляж находится всего в 700 метров от отеля. Попасть на него можно пешком или на бесплатном автобусе: он отвозит постояльцев каждые 15 минут.





Sorgun Akadia Luxury Premium 5*

Удивительный отель премиум класса находится в окружении озера Титреенгёль, рекой Манавгат и Средиземного моря. Идеальное место, чтобы отдохнуть душой и телом. Ориентирован на релакс, спа-процедуры, здоровый образ жизни. Располагает отдельной зоной для детей, расположенной таким образом, чтобы их шумные игры не мешали другим.

На территории построено 5 бассейнов, в том числе для релакса и с подогревом. Насладиться вкусными блюдами можно в кафе, двух ресторанах. Также есть замечательное кафе и пять баров. Пляж находится в пешей доступности.

Mylome Luxury Hotel & Resort 5*

Успех первого отеля позволил неподалеку от него открыть второй Mylome Luxury Hotel & Resort 5*. Его особенность — эко стиль. Роскошный субтропический сад — настоящее наслаждение для глаз. Он располагает к неспешным прогулкам. Для любителей активного отдыха есть современный аквапарк, теннисный корт, футбольное поле, фитнес-центр.

Попробовать отменную кухню можно в пяти ресторанах, закусочных, бистро, кондитерской. В барах подают импортный алкоголь. Вечером можно от души повеселиться в ночном клубе.

Leaf Port Hotel 5*

В микрорайоне Лиман в районе Коньяалты, Анталия гостеприимно встретит Leaf Port Hotel 5*. Это особенное расположение позволяет гостям посещать океанариум, пешком ходить на пляж (450 м от гостиницы), наслаждаться шоппингом в крупном торговом центре. В числе “фишек” - бесплатная доставка еды в номер.

Kaya Palazzo Resort & Residence Le Chic Bodrum 5*

Район, в котором он расположен, высоко ценят туристы: здесь неподалеку есть замечательный яхт-клуб, пляж находится всего в 750 м, а с другой стороны расположились торговые центры и магазины для шоппинга. На территории есть бассейны, анимация, рестораны, бары, кафе. В номерах приятно радует современное оснащение, большие телевизоры с плоским экраном.

Maxeria Blue Didyma 5*

Хотите отдохнуть по королевски? Смело выбирайте Maxeria Blue Didyma 5*. Здание построено в виде дворца в Средиземноморском стиле. Он расположен в самом центре Эгейского побережья. В ресторанах и закусочных можно попробовать разнообразные блюда — от фастфуда до классической турецкой и итальянской кухни. Дополнительно предоставляется возможность заказать индивидуальное меню и обслуживание.

Arnor De Luxe Hotel & Spa 5*

Обслуживание по системе “ультра олл инклюзив”, несомненно, привлечет ваше внимание. Набор развлечений достаточно стандартный для турецкой “пятерочки” два бассейна, в том числе крытый, с подогревом, рестораны, водные горки, спа-центр. Учитывая ограниченную территорию, владельцы сделали ставку на тщательную планировку, элегантную обстановку в номерах и ресторанах.

Diamond De Luxe Hotel & Spa 5*

Его можно охарактеризовать одним словом: простор. Достаточно обширная территория, большие номера (до 65 метров), возможность отдыхать большой семьей. Цена и качество в лучшем соотношении! Питание “все включено”, бассейны фитнес и спа-центры позволят полноценно восстановиться душой и телом.

Выбираем лучшее место отдыха

Самостоятельно сориентироваться — какой отель лучше подойдет? - сложно, поэтому стоит довериться настоящим экспертам, которые уже успели исследовать каждый отель, точно найдут то, что нужно вам. Их вы найдете в туристической компании APL Travel. Достаточно просто позвонить, рассказать о своих пожеланиях относительно города, дат вылета, чтобы за несколько минут вам подобрали и предложили самые выгодные варианты. Поэтому не стоит откладывать: начинайте планировать увлекательный отпуск уже сегодня!