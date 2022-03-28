На Львівщині у пункті пропуску «Рава-Руська» працівники ДБР зупинили жінку, яка нібито легально задекларувала вивіз 510 тисяч євро.

На підтвердження вона надала квитанції з банку про зняття коштів.

Працівники ДБР оперативно перевірили правдивість інформації та встановили, що банк гроші не видавав, касир квитанцію не підписував, а документи мають ознаку підробки.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, у межах розпочатого кримінального провадження. Готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучену валюту.