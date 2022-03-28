также в разделеОбщество
Ирпень освобожден от российских оккупантов 12
ГУР оприлюднило дані шпигунів ФСБ РФ, які діють в Європі 22
В Украине погибли уже 17 тысяч российских военных 24
ДСНС: Зараз пожеж у зоні ЧАЕС немає 13
Генштаб подрахував втрати російської армії 23
В Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни 10
У ніч на неділю Україна перейде на літній час 14
Поради батькам, як поводитися з дітьми під час війни 17
УЗ відправить додатковий евакуаційний рейс до Чехії 34
Десятки громад перейшли в ПЦУ 24
Генпрокурор: Царьову загрожує довічне 30
Викрадений мер Славутича вже на свободі і обіцяє, що окупанти залишать місто 18
Працівники Росатома пояснили, чому не хочуть повертатись в РФ 44
Затримали псевдоволонтера, який за $1300 «допомогав» перетнути кордон 11
За місяць війни у мешканців Полтавщини відібрали 11 російських танків 15
ДБР почало розслідувати держзраду екс-мера і депутатів Ізюма 19
Росія вдруге назвала свої втрати у війні з Україною 63
Графік евакуаційних потягів на 26 березня 10

На Львівщині у пункті пропуску «Рава-Руська» працівники ДБР зупинили жінку, яка нібито легально задекларувала вивіз 510 тисяч євро.
На підтвердження вона надала квитанції з банку про зняття коштів.

Працівники ДБР оперативно перевірили правдивість інформації та встановили, що банк гроші не видавав, касир квитанцію не підписував, а документи мають ознаку підробки.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, у межах розпочатого кримінального провадження. Готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучену валюту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги