Полиция Львова в пятницу, 13 ноября, прекратила концерт в одном из львовских ночных клубов, который происходит с нарушением противоэпидемических мероприятий. Сообщение о нарушениях полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок).

Обнаружив правонарушение, полицейские немедленно прекратили концерт. На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 28 до 140 тысяч гривен).

«Правоохранители в очередной раз призывают граждан и руководителей субъектов хозяйственной деятельности строго придерживаться карантинных мероприятий», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.