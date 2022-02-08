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В столице «Автобус милосердия» Социального отдела Украинской Православной Церкви ежедневно оказывает медицинскую помощь более 200 бездомным и нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела,

«Автобус милосердия» каждый день ждут в разных уголках столицы люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и вынуждены жить на улице.

«Наш «Автобус милосердия» ежедневно ездит по точкам бесплатной раздачи еды возле киевских храмов, там собирается много людей, поэтому можно сразу помочь большому количеству больных. Если в палатку обогрева на вокзале к нам приходят бездомные, то на бесплатных обедах бывают преимущественно пенсионеры и инвалиды, которым не хватает средств на жизнь. Мы стараемся их осмотреть, дать им необходимые лекарства, делаем перевязки», - поделилась куратор проекта «Миссия милосердия» сестра Свято-Елисаветинского Иерусалимского подворья Александровской больницы Екатерина Шарай.

Рабочий день сестёр начинается в 10.00 и заканчивается поздно вечером. Две смены по четыре человека помогают бездомным в палатке обогрева на центральном железнодорожном вокзале, ещё три сестры входят в мобильную бригаду.

Бригады сестёр милосердия состоят из квалифицированных медработников, помогают им волонтёры, окончившие специальные курсы.

«Они нас ждут как своих ангелов. Наши сестры идут к этим людям по заповеди Христа, это их духовный выбор - послужить ближнему», - рассказала Екатерина Шарай.

«Автобус милосердия» существует за счёт пожертвований, и сейчас очень нуждается в поддержке. В ближайшее время нужно срочно закупить медикаменты, инструменты и перевязочные материалы на сумму более 25 тыс гривен.

Помочь можно по реквизитам, указанным здесь.

 
ForUm

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