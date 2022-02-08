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В Meta опровергли упоминание о возможном выходе из ЕС как «угрозы» и заявили, что информирование Комиссии по ценным бумагам и биржам о подобном сценарии не является отражением планов.

Об этом заявила компания в письме изданию Mashable, передает Экономическая правда.

«У нас нет абсолютного желания и планов выходить из Европы, но простая реальность такова, что Meta и многие другие компании, организации и службы полагаются на передачу данных между ЕС и США, чтобы управлять глобальными услугами», - заявила менеджер по коммуникациям Meta Дина Эль -Кассаби.

«Как и другие компании, мы придерживались европейских правил и полагаемся на стандартные договорные условия и соответствующие гарантии данных для работы глобальной службы.

По сути, предприятиям нужны четкие глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе, и, как и более 70 других компаний в широком спектре отраслей, мы внимательно следим за потенциальным влиянием на наши европейские операции с развитием этих событий», - добавила она.

Ранее сообщалось, что компания Meta может остановить работу соцсетей Facebook и Instagram в Европе из-за спора относительно места хранения персональных данных пользователей.
ForUm

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