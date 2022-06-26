У нас все чаще возникает желание изменить что-то в своей жизни, куда-то съездить, сменить домашнюю обстановку или сделать полезную, приятную покупку. Но не всегда на это хватает сил, времени, да и с финансами иногда бывает трудновато. Можно поступить намного проще. Почему бы не оглядеться вокруг и что-то впечатляющее, исключительное внести в интерьер своего жилища. Не обязательно делать крутой ремонт, а можно одним штрихом преобразить любимую комнату – для этого отдадим предпочтение новой люстре. И все изменится в лучшую сторону – жизнь будет бить ключом, появится хорошее настроение, а психоэмоциональное состояние поднимется на самый высокий уровень.

Люстра всегда в тренде

Для начала обратимся к самому известному словарю Википедия. Здесь дана краткая, весьма четкая характеристика этому осветительному прибору. В первую очередь отмечено - данный светильник является подвесным, потолочным, и с его помощью мы получаем бестеневое освещение. Но это самая лаконичная формулировка. А на самом деле, всем хорошо известно - без люстры невозможно создать уют, комфорт даже в самом респектабельном помещении. Уже не говоря о том, что она, как правило, дает основной свет, причем, всегда яркий, без которого наша жизнь тускнеет, становится мрачной, темной.

Почему стоит купить люстру

Обустраивая помещение, главный акцент делаем на освещение, используя множество различных осветительных приборов. Ведь благодаря элементам светотехники комната получает свое уникальное звучание, наполняется атмосферой приятного уюта, становится уникальной, неповторимой. А над всеми осветительными устройствами гордо возвышается люстра. Она всегда была и будет неотъемлемой частью всей осветительной феерии. Ей испокон веков отводится главенствующая роль в создании эксклюзивного дизайнерского решения. Грамотно выбранная люстра – это изюминка стиля, символ красоты и роскоши.

Где можно купить люстру в Украине

Еще недавно приобрести порядочные светильники было неразрешимой задачей. Их привозили из-за границы, стоили они недешево. Прилавки же отечественных магазинов были заполнены ширпотребом, который не вписывался даже в самый примитивный интерьер. Сегодня эта проблема полностью решена. Интернет-магазин svetilnikof.com.ua предлагает всем жителям Украины широкий ассортимент осветительной продукции от всемирно известных производителей Searchlight (Англия), Eglo (Австрия), Nowodvorski (Польша), Italux (Польша), Markslojd (Швеция). Продажа осветительной техники осуществляется онлайн через интернет, что для покупателей выгодно, удобно. Кроме того, желающие обеспечиваются доставкой посредством Новой почты. И не надо ехать за границу, переплачивать за товар – можно выбрать соответствующую модель, заказать ее – все это не покидая уютного дивана.

Какие виды люстр предлагает компания Svetilnikof

Обязанности Ее Величества Люстры весьма обширные. Она не только освещает, но также выполняет декоративную и многие другие функции. Поэтому очень важно со всей ответственностью подойти к выбору этого многофункционального светильника. При выборе следует учитывать площадь помещения, собственные потребности и соответствие с дизайном интерьера.

Для этого на Ваше рассмотрение вынесен перечень наиболее популярных видов люстр:

люстры плафонные – оптимальный вариант при оформлении спален, кухонь, прихожих, детских комнат. Их преимущество в невысокой цене, огромном выборе расцветок, размеров и форм плафонов;

абажурные – выделены в особую категорию, так как в основе этого популярного вида лежит абажур, который выполняет миссию колпака, накрывающего лампу. Такие светильники дают рассеянный с мягким свечением свет, обладают привлекательным видом. Все эти неоспоримые достоинства позволяют придать любому помещению приятный комфорт, домашний уют и тепло;

люстры-подсвечники – это древнейший вид люстр с эффектными лампами-свечами, которые устанавливаются в поднятые вверх патроны. Такие осветительные устройства зачастую выполнены в романском, этническом или классическом стиле;

люстры со светодиодами и светильники, имеющие LED-подсветку - экономные, дающие много света, обладающие огромным функционалом, при этом готовы служить десятилетия. Изготавливаются преимущественно в стиле модерн, что обеспечило им заслуженную популярность у широких слоев населения;

хрустальные – традиция, не умирающая столетиями. Красиво, изысканно, роскошно смотрятся они в классическом интерьере. Изготавливаются разными размерами – могут быть компактными с одним патроном или объемными - иметь десять и более патронов. Все осветительные изделия из хрусталя получают отличные характеристики, пользуются огромным спросом у любителей классики.

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