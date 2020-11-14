Вступило в силу решение украинского правительства о карантине выходного дня. Ограничения начали действовать с 00:00 14 ноября. Пока что они рассчитаны на три ближайших уик-энда.

Представители малого и среднего бизнеса, в частности, владельцы кафе и ресторанов 11—13 ноября проводили пикеты и акции протеста. Они заявляли, что ограничения на работу в выходные подорвет их бизнес.

Напомним, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.

В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительный комитет приняли решение не водить карантин выходного дня.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 ноября заявил, что мэрии выходят за пределы своей компетенции.