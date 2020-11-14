также в разделеОбщество
13 ноября. Картина дня 14
Зеленский назначил начальника военной контрразведки СБУ 11
ВОЗ: Украина может получить вакцину от COVID-19 во втором квартале 2021 года 11
Больницы Укрзализныци начнут принимать больных COVID-19 9
Чтобы не вводить карантин, Львов объявил субботу и воскресенье рабочими днями 78
Минздрав обновил карантинный список стран 16
В Кабмине рассказали, когда будет введен полный локдаун 118
Разведка: Оккупанты вербуют на Донбассе «миротворцев» для Нагорного Карабаха 14
Данилов: Закон о территориальной обороне нужно принять до конца года 10
Разумков лечится от коронавируса дома 9
Полиция начала расследовать смерть в больнице жены экс-министра 24
Северодонецкий «Азот» третий раз за год не допустил экологов для проверки 15
Мендель получила результат теста на COVID-19 20
Тернополь не будет вводить карантин выходного дня 22
«Укрпочта» в выходные будет работать без изменений 12
В ОРДЛО оккупанты хотят сделать украинцев без паспортов РФ «иностранцами» 42
Повторные выборы мэра Борисполя назначили на 31 января 2021 года 14
Черкассы отказались вводить карантин выходного дня 20

Вступило в силу решение украинского правительства о карантине выходного дня. Ограничения начали действовать с 00:00 14 ноября. Пока что они рассчитаны на три ближайших уик-энда.

Представители малого и среднего бизнеса, в частности, владельцы кафе и ресторанов 11—13 ноября проводили пикеты и акции протеста. Они заявляли, что ограничения на работу в выходные подорвет их бизнес.

Напомним, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.  

В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительный комитет приняли решение не водить карантин выходного дня.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 ноября заявил, что мэрии выходят за пределы своей компетенции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2915 грн.
7
Теги